عدوان إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

شن الاحتلال الاسرائيلي أمس سلسلة غارات على قطاع غزة استهدفت أراضي زراعية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار مادية دون إصابات.وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت جنوب إسرائيل وتم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية الدفاعية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وعدة تجمعات سكانية إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. في السياق، أطلقت قوات الاحتلال صباح أمس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع المواطنين الفلسطينيين بالقرب من “بوابة المطبق” شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة . وذكر موقع “فلسطين اليوم” أن أحداً لم يصب بأذى جراء اطلاق النار الإسرائيلي تجاه أراضي المزارعين. في السياق، حاصرت زوارق حربية إسرائيلية عدة مراكب صيد في بحر منطقة السودانية شمال القطاع على مسافة 3 أميال بحرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق “الاحتلال” فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

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