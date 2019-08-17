قرقاش: هجمات الحوثي على" الشيبة" دليل رفض الحل السياسي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، أن هجمات مليشيا الحوثي على حقل الشيبة السعودية دليل على عرقلة المليشيا الحل السياسي للأزمة.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأضاف أن "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة".

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وتابع: "ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم"، في إشارة إلى اتفاقية السويد لحل الأزمة اليمنية، والتي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

كان المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أعلن تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى هجوم إرهابي.

وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية، مؤكدا أن هذا العمل الذي وصفه بـ"الجبان" يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس بالسعودية.

وأوضح أن الاعتداء الإرهابي تم بطائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، وخلف أضرارا محدودة، لافتا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية وصادراتها من البترول لم يتأثر جراء العمل الإرهابي.

وأدانت السعودية بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في السعودية، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.