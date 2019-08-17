ألمانيا تأمل في تحول ديمقراطي ناجح بالسودان

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت، بالاتفاق التاريخي الذي وقّع بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.



وقال "يمكن أن يكون اليوم نقطة تحول في تاريخ السودان ونقطة انطلاق على طريق ديمقراطية سلمية ومستقرة، تتيح للمواطنات والمواطنين في السودان مستقبلاً طيباً".

وأضاف: "إنها بداية طريق طويل – وأنا على ثقة من أن التحول الديمقراطي في السودان سيكلل بالنجاح".

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وذكر ماس أنه من الضروري أن تضخ الحياة في هذا الاتفاق، "فلا بد من نقل السلطة كاملة إلى حكومة انتقالية مدنية تعمل بطريقة فعالة وشفافة من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية".

وأكد أن ألمانيا ستعمل بالتعاون مع شركائها على دعم السودان بأقصى درجة ممكنة.

كانت الأطراف السودانية المتمثلة في المجلس العسكري والحركة الديمقراطية التي تشكلها المعارضة اتفقت، اليوم السبت، على تشكيل حكومة انتقالية، بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ووقع الطرفان الرئيسيان (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) اتفاقاً على تقسيم السلطة؛ حيث تم تشكيل مجلس من العسكريين والمدنيين، يحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.