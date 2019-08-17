"فرح السودان" وحقل الشيبة.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة: توقيع الوثيقة الدستورية.. عهد جديد في السودان بضمانة دولية وعربية وإقليمية، وفي خطوة تغضب الصين.. اقتراح بالكونجرس لبيع مقاتلات إلى تايوان، وتقرير ألماني يرصد استخدام شرطيين رموز وخطاب اليمين المتطرف، و"فرح السودان" ينتقل لـ"تويتر".. ومغردون: نهاية الإخوان، والجيش اليمني يحرر "خشبان" ومواقع جديدة في صعدة، والسعودية تعلن تعرض إحدى وحدات حقل "الشيبة" النفطي لاعتداء بطائرات مسيرة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: أرامكو.. صناعة النفط تحرق "الإرهاب"، ومحكمة بريطانية تسمح لشركة غاز بمصادرة 9 مليارات دولار من نيجيريا، و"أوبك" تخفض إنتاجها 1.97 مليون برميل يوميا منذ بداية 2019، وأوبك: إنتاج إيران النفطي عند أدنى مستوى منذ الثمانينيات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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