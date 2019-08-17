أفغانستان عن استهداف حقل الشيبة: يضرب الاقتصاد العالمي

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وكالة الأنباء السعوديةالسبت 2019/8/17 11:39 م بتوقيت أبوظبي
أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة البترولي
أعربت أفغانستان عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع، السبت، على إحدى الوحدات بحقل "الشيبة" السعودي عبر الطائرات الحوثية المسيرة، مشيرة إلى أنه الهجوم يضرب الاقتصاد العالمي.
وأدانت أفغانستان، في بيان، بيانا، كل الأعمال التخريبية والإرهابية، وأكدت تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية".
وأوضحت أن الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص.
وأشارت إلى أن هذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمنع الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي.
والسبت، أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى هجوم إرهابي.
وشدد الفالح على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية، مؤكدا أن هذا العمل الذي وصفه بـ"الجبان" يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس المملكة فقط.
وأوضح أن الاعتداء الإرهابي تم بطائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، وخلف أضرارا محدودة، لافتا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية وصادراتها من البترول لم يتأثر جراء العمل الإرهابي.
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