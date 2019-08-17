طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفا شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء السبت، موقعا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مصدر أمني في غزة لـ"العين الإخبارية": إن طائرات مروحية إسرائيلية حلقت في سماء بيت لاهيا شمال قطع غزة، وألقت قنابل إنارة فوق أحد المواقع، قبل أن تطلق صاروخين على هدف لم يحدد في المنطقة.

وأفاد سكان محليون بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة لوحدة الضبط الميداني، بالتزامن مع قصف مدفعي لأراض زراعية شمال غربي بيت لاهيا، ولم يبلغ عن إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر إن 3 فلسطينيين تسللوا من شمال قطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الاشتباك معهم دون مزيد من التفاصيل.

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وكانت صافرات الإنذار، دوت في عدد من التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه تجمع إسرائيلي محاذ لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 3 عمليات إطلاق من القطاع.

وأشار إلى أن عمليات الإطلاق أطلقت في عدد من التجمعات بينها "سديروت" و"شعار النقب".

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي لم تقع إصابات جسدية نتيجة تحطم الصاروخ وسقوطه في فناء منزل في سديروت، لكن شخصين أُصيبا أثناء الركض إلى المنطقة المحمية.

وأضاف الموقع أن رجلا يبلغ من العمر 40 عامًا سقط من دراجة وامرأة سقطت في منزلها، كما أصيب 4 أشخاص بالهلع ضمنهم سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا وامرأتان تبلغان من العمر 30 عامًا ورجل آخر.

وفجر السبت، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ وفق بيان الجيش.