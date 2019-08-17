الان تتابع واشنطن تهنئ السودان بتوقيع الوثيقة الدستورية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغير الذي من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية مدنية.
وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل دعم الشعب السوداني وسعيه نحو الحكومة التي تحمي كافة حقوقه.
وفي وقت سابق، وقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية.
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