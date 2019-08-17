الان تتابع الإمارات تدين الاعتداء على حقل الشيبة السعودي.. وقرقاش يفضح الحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف قرقاش أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.
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