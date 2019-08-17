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ضحايا في انفجار بحفل زفاف بالعاصمة الأفغانية

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الان تتابع ضحايا في انفجار بحفل زفاف بالعاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، واستهدف صالة أفراح، بينما لم تتضح تفاصيل أخرى عن المصابين.

وبين مسؤولان حكوميان أفغانيان أن الانفجار خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

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وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، عبر “تويتر” بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: “حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان”.

فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.

ولفت إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان.

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