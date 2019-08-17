الان تتابع الكويت تدين الاعتداء على حقل الشيبة في السعودية وتدعو لبذل جهد دولي لوقف هذه العمليات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء
الذي تعرض له حقل “الشيبة” البترولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأوضح المصدر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن “ھذا العمل الذي يستھدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإمدادات الطاقة العالمية، يتطلب جھداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر”.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدھا في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنھا واستقرارھا”.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المھندس خالد الفالح أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض حقل “الشيبة” البترولي الواقع جنوب شرقي المملكة، لاعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة، مخلفاً أضراراً محدودة.
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