الأنباء: أرسلان ووهاب طلبا موعداً لزيارة عون في بيت الدين

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ طلب موعدا لزيارة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في بيت الدين على رأس وفد، ومثله فعل رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​.

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