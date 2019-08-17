بو صعب وصل إلى عبرا لرعاية احتفال تكريمي للجيش وشهدائه

ذكرت معلومات صحافية أن وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، وصل إلى بلدة عبرا لرعاية الاحتفال التكريمي للمؤسسة العسكرية وشهدائها الذي تنظمه ​بلدية عبرا​ و"حركة لبنان الشباب"، وافتتاح ساحة الجيش في البلدة.

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