مصادر الأنباء: كلام نصرالله عن الإلغاء يستهدف الحريري وجنبلاط

أشارت مصادر مواكبة، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى ان كلام أمين عام "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ عن الالغاء يستهدف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في حين نجد أن "حزب الله" ألغى قوى شيعية من خارج الثنائية التي تجمعه بحركة أمل كآل حمادة والأسعد والتيارات اليسارية.

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