وفاة مواطن سقط في مجرى نهر الأسطوان بعد إصابته بعارض صحي

أفادت معلومات صحافية بأن عناصر ومتطوعي مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني، عثروا على المواطن ك. ف. البازي من بلدة كفر حرة، وهو في العقد السادس من العمر، داخل مجرى نهر الأسطوان في عكار، الذي سقط فيه نتيجة إصابته بعارض صحي، فسحبوه من النهر ونقله مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ نقله إلى مستشفى رحال في حلبا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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