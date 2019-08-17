سلطات الكويت دانت الاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة في السعودية

دانت السلطات الكويتية الاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة في ​السعودية​، داعية "لبذل جهد دولي لوقف هذه العمليات بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيدا من التوتر".

وفي وقت سابق أعلنت حركة أنصار الله" اليمنية "الحوثيون" أن "سلاح الجو المسير استهدف حقل الشيبة النفطي عند الحدود السعودية الاماراتية"، لافتة الى أن "حقل الشيبة يضم أكثر من مخزون في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط".

من جهة اخرى أكد مصدر سعودي لوكالة "رويترز" أن "إنتاج النفط الخام والعمليات في الحقل لم يتأثرا بعد الهجوم"، مشيرا الى أن "محطة للغاز تضررت على نحو طفيف نتيجة الهجوم وتم إخماد حريق".