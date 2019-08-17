أشار النائب عدنان طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "رغم ما يعانيه أهل بيروت من ضائقة اقتصادية وركود في الحركة التجارية، وانقطاع للكهرباء والمياه، تقوم مؤسسة مياه بيروت بإضافة مبلغ خمسين ألف ليرة على رسم اشتراك المياه السنوي".
وسأل: "أين هي المياه النظيفة؟ وكيف تم إقرار هذه الزيادة المشبوهة؟"، مضيفاً: "كفى رسوما وضرائب تثقل كاهل الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: كيف أقرت الزيادة على رسم الاشتراك السنوي بالمياه ببيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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