طرابلسي: كيف أقرت الزيادة على رسم الاشتراك السنوي بالمياه ببيروت؟

أشار النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏رغم ما يعانيه أهل بيروت من ضائقة اقتصادية وركود في الحركة التجارية، وانقطاع للكهرباء والمياه، تقوم مؤسسة ​مياه بيروت​ بإضافة مبلغ خمسين ألف ليرة على رسم اشتراك المياه السنوي".

وسأل: "أين هي المياه النظيفة؟ وكيف تم إقرار هذه الزيادة المشبوهة؟"، مضيفاً: "كفى رسوما وضرائب تثقل كاهل الشعب".