كرم: بو صعب يصر على الاستمرار بالتلطي بالجيش لتغطية تقاعسه

أشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن وزير الدفاع الوطني الوزير ​الياس بو صعب​ يصر على "الاستمرار بخطته الخبيثة بالتلطي ب​الجيش​ لتغطية تقاعسه، فنعود ونؤكد ثقتنا العالية بالجيش وقيادته وآدائه، كما نعود أيضا لنؤكد التشكيك بالقرار السياسي المسؤول مباشرة عن الفلتان الحدودي، فلم يعد ينفعه الاحتيال في هذه المسألة".

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