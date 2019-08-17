ظريف بحث في الكويت ضرورة التعاون بالخليج

أكدت الخارجية الإيرانية، أن الوزير محمد جواد ظريف، بحث خلال اجتماعه في الكويت مع أعضاء في لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية، أهم التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "الجانبين بحثا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إضافة إلى أهم تطورات المنطقة بما في ذلك الأوضاع في فلسطين وضرورة التعاون في منطقة الخليج".
ولفتت إلى أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى "الظروف الحالية في المنطقة والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران".
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