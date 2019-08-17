قرقاش: استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على اتفاق ستوكهولم

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​ أن "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها ​الأمم المتحدة​"، مشيرا الى ان "توحيد الصفوف وتعزيز أداء ​الحكومة​ ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على اتفاق ​ستوكهولم​".

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