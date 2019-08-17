اكد رئيس اللجنة السياسية ب​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق شمس الدين الكباشي، أن "الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى"، مشيرا الى ان "القوى السودانية تجاوزت معظم المشاكل، والثقة عادت بين المجلس العسكري و​قوى الحرية والتغيير​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي: تجاوزنا معظم المشاكل والثقة عادت بين القوى السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.