شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "عيد العلم": البحث العلمى له آثاره الإيجابية فى تنمية العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن عيد العلم هى فرصة مهمة للاهتمام وتدعيم البحث العلمي ليواكب التطور الهائل الذي يشهده العالم الفترة الراهنة، والذى كان له آثاره الإيجابية في تطوير وتنمية العملية التعليمية ويساهم في تكوين الثقافات والمفاهيم بصورة صحيحة.

ووجه النائب سامى رمضان، التهنئة لرجال العلم والفكر والثقافة وكل المهتمين بالابتكار والبحث العلمي بعيد العلم الذىيحل غدا الأحد، موضحا أن البحث العلمى يجعل النشئ يبنى على أساس علمي متميز ويكون له مردود كبير في بناء المجتمع.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم العلماء فى عيد العلم يؤكد أن القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا بالعلم والبحث العلمى.