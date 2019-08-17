شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "عيد العلم": البحث العلمى له آثاره الإيجابية فى تنمية العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن عيد العلم هى فرصة مهمة للاهتمام وتدعيم البحث العلمي ليواكب التطور الهائل الذي يشهده العالم الفترة الراهنة، والذى كان له آثاره الإيجابية في تطوير وتنمية العملية التعليمية ويساهم في تكوين الثقافات والمفاهيم بصورة صحيحة.
ووجه النائب سامى رمضان، التهنئة لرجال العلم والفكر والثقافة وكل المهتمين بالابتكار والبحث العلمي بعيد العلم الذىيحل غدا الأحد، موضحا أن البحث العلمى يجعل النشئ يبنى على أساس علمي متميز ويكون له مردود كبير في بناء المجتمع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم العلماء فى عيد العلم يؤكد أن القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا بالعلم والبحث العلمى.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن "عيد العلم": البحث العلمى له آثاره الإيجابية فى تنمية العملية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.