شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة نجحت فى تصحيح مسار الاقتصاد بزيادة الاستثمارات 25%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن الحكومة المصرية نجحت فى تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد سنوات عجاف جاءت عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى نجحت فى تحقيق معدل نمو فاق الـ5% وهذا أمر جيد للغاية.

أضاف "قورة" وسط حالة التراجع في مؤشر الاستثمار العالمى حققت مصر تقدما اقتصاديا ملموسا، ونجحت في زيادة الاستثمارات الخارجية على مدار العامين الماضيين بنسبة زادت عن 25%، كذلك نجحت في حفض معدل البطالة إلى اقل من 9%.

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وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد ان قانون الاستثمار وتعديلاته كانت محفزا رئيسيا في جذب المزيد من الاستثمار، إلا ان مركز خدمة المستثمرين والخريطة الاستثمارية لا يزالا بحاجة إلى المزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة.

وطالب قورة بضرورة اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحا أن المواطن المصري كان البطل الأهم في تحمله لهذه القرارات وقوفا إلى جانب الوطن مطالبا بان تشهد الفترة المقبلة تحسن مستوى المعيشة وان تؤتى هذه الإجراءات ثمارها على المواطن البسيط.