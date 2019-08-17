مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قصفت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق عدة صواريخ من القطاع باتجاه غلاف غزة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

ذكر مركز الإعلام الفلسطيني، أنه جرى إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، ما جعل صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية نجحت في اعتراضه، وذلك عقب سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع القطاع.

وأضاف أنه "لا توجد إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن، لكن سكان المنطقة أبلغوا عن وقوع انفجارات بعد الإنذار".

وأشار إلى أنه "ومتابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، فإن الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.