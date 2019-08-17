مرصد الكهرباء: 17 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت بلغت 17 ألفا و 400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 29 ألفا و 800 ميجاوات مقابل 28 ألفا و 700 ميجاوات أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و 700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى التاسعة مساء، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

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يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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