واشنطن ترحب باتفاق الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ترحب باتفاق الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
ووقّع المجلس العسكري السوداني، وممثلو قوى الحرية والتغيير، منذ قليل، وثائق الإعلان الدستوري، بحضور أفريقي وعربي ودولي واسع في قاعة الصداقة بالعاصمة خرطوم.
وبعد توقيع أوراق الاتفاق من الجانبين والشهود، يتم تسليمها للفريق الركن عبد الفتاح البرهان لإصدار القرارات والمراسيم السيادية.
وذلك بحضور الشهود الدوليين، وأبرزهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، ويوسف بن أحمد العثيمين، والسفير خليل إبراهيم.
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