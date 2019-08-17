محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أفاد مراسل "سكاي نيوز"، السبت، بانطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، وذلك عقب رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على صفحته الرسمية في تويتر، إنه جرى رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مضيفا "أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض 2 منها".
وتابع البيان: "هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها الصواريخ من غزة على الإسرائيليين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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