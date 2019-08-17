البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة للغاز بالسعودية

تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في عمل إرهابي

جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وأكدت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائمًا

لجهود المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامن المنامة ووقوفها التام مع الرياض في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.