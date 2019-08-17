أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي"، اليوم السبت، التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وقال الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، في بيان له اليوم عقب اجتماع لمكتبه الوطني برئاسة عز الدين ميهوبي الأمين العام للحزب بالإنابة،إن "الاجتماع بحث مستجدات الساحة الوطنية، حيث جدد الأرندي التزامه بالمساهمة في مسعى الحوار لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
وأشاد البيان بجهود المشرفين على هيئة الحوار التي التزمت بالعمل مع كل الجزائريين، بالإضافة لدراسة كل المبادرات الرامية، لوضع آليات الخروج من الأزمة، بدعم من مؤسسات الدولة وقيادة الجيش.
كما ثمن الحزب بروح المسؤولية التي تحلى بها كوادر وأعضاء ونواب الحزب، مشيرا إلى اعتزام الحزب عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية في الفترة المقبلة، تختتم بلقاء نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، وعقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب يعلن موعدها في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب التجمع الجزائري يؤكد التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.