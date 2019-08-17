مقتل 3 مسلحين من طالبان وسط أفغانستان

لقي ثلاثة من مسلحي حركة (طالبان) مصرعهم في عملية للقوات الخاصة الأفغانية بإقليم لوجار وسط أفغانستان.

وذكر مسؤولون عسكريون، في تصريحات لهم اليوم السبت، لوكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، أن القوات

الخاصة قامت بعملية مداهمة في أحد أحياء إقليم لوجار؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين، وتدمير مخبأ صغير للأسلحة خلال تنفيذ العملية.وأشاروا أيضًا إلى أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة، خلال عملية أخرى نفذتها القوات الخاصة بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان.ويعد إقليمي هلمند ولوجار من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات، التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.