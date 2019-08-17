أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات ستعمل مع السودان وبقية الأصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي، هناك الكثير للقيام به للمساعدة بعد عقود من حكم البشير، سوف نعمل مع السودان والأصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: ندعم الانتقال السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.