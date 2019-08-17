السعودية تبارك الاتفاق التاريخي

الخرطوم (واس)

باركت المملكة العربية السعودية الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والمحافظة على أمنه وسلامته واستقراره.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقب حضوره مراسم حفل توقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي جرى أمس في الخرطوم «أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتمنياتهما بأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد العزيز، وأن يتجاوز بهمة أبنائه وعزم قيادته كل الظروف».

وأضاف معاليه: «المملكة منذ بداية الأحداث التي شهدتها السودان، بذلت كل الجهود بفعل يسبق القول، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الكريم، وللتوصل إلى هذا الاتفاق، والدفع باتجاه إنجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وقدمت كل ما من شأنه حماية السودانيين، وحفظ أمن السودان وسلامة أراضيه».

وأكد مباركة المملكة للاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والمحافظة على أمنه وسلامته واستقراره واستعادة مكانته الطبيعية التي يستحقها ودوره الإقليمي المنشود، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين المملكة وجمهورية السودان الشقيقة.

وجدد وقوف المملكة مع الأطراف كافة في جمهورية السودان، وقناعتها الراسخة بقدرة الأشقاء السودانيين بمختلف انتماءاتهم على اجتياز هذا المنعطف الحاسم في تاريخ بلادهم وصولاً إلى تحقيق المستقبل الزاهر الذي يتطلعون إليه.

وقال الجبير: «إن حكومة المملكة تطلب من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السودان الشقيق، وهو يفتح صفحة جديدة في تاريخه بعزم وتصميم أبنائه، وتطلعهم إلى ما يستحقه هذا البلد الكريم من نمو واستقرار وعزة وكرامة، بعيداً عن الإرهاب والتطرف ومن يدعو لهما سواءً بالقول أم بالفعل».