إرهاب «درون» الحوثيين يستهدف معمل غاز بالسعودية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

استهدف إرهاب طائرات الحوثي المسيّرة، أمس، معملاً للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية التي أكدت أن هذا العمل التخريبي، ضد المنشآت الحيوية لا يستهدفها فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي. فيما أدانت مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الحوثي وأكدتا تضامنهما مع السعودية.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح قال في بيان «إنه عند السادسة والثلث من صباح أمس تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي للاعتداء عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية»، مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم يتأثرا من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الفالح على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخراً سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وقالت شركة «أرامكو» النفطية السعودية في بيان «إن فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات»، وأضافت أن الشركة تؤكد أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. فيما قال مصدر سعودي بصناعة النفط لـ«رويترز» إن الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة نفذته على الأرجح ثلاث طائرات مسيّرة.

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع. وأكدت موقف البحرين الراسخ الداعم دائماً لجهود السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية. وقال في بيان إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

مصادر يمنية لـ «عدن»: إفشال مخطط تخريبي قطري يستهدف أمن واستقرار المهرة

أفشلت القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي مخططاً تخريبياً تقوده ميليشيات مسلحة موالية لقطر في محافظة المهرة شرق اليمن. وقالت مصادر لـ«الاتحاد» إن هذه القوات تمكنت من إفشال محاولة استهداف منفذ صرفيت بين اليمن وسلطنة عمان، موضحة أن مجاميع مسلحة تابعة للمدعو علي الحريزي الموالي لقطر حاولت مهاجمة القوات المشتركة المرابطة في المنفذ عقب محاولتها تهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة إلا أن إحباط مخططها دفعها إلى شن هجوم مسلح على الجنود المرابطين في المنفذ وتم التصدي لها وإجبارها على الفرار.

وأشارت المصادر إلى أن الحريزي بدأ تحركاته بإيعاز ودعم قطري من أجل نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المهرة، موضحة أن هناك مخططاً تخريبياً لاستهداف القوات الأمنية والجهود التنموية التي تقودها دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ولفتت المصادر إلى أن التحالف قام خلال الفترة الماضية بإسناد ودعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز مهامها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي مخاطر تخريبية وإرهابية.

وكشف منشق عن خلية الحريزي معلومات تؤكد التورط القطري في إدارة مخطط يهدف إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة في المهرة خدمة لأجندة تخريبية وإرهابية، وقال «إن الحريزي كان يقوم بتجميع قيادات وعناصر محلية موالية لقطر ويدفع بهم إلى ساحات عامة تحت ما يسمى الاعتصام ضد السلطة المحلية والحكومة والتحالف».

وأعلنت الحكومة اليمنية رفضها للتحركات التي يقودها الحريزي في المهرة، مؤكدة أنها لن تتساهل في التصدي لأية محاولات لإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التحركات المشبوهة وسيتم التصدي لها وردعها، مثمنة جهود التحالف في إسناد ودعم السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في المهرة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.