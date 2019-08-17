الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

صنعاء، عدن (الاتحاد)

حررت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي، أمس، مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين في أقصى شمال اليمن. وقال الجيش اليمني في بيان إن قواته سيطرت على قرية خشبان بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي والمطلة على قرية آل حسن. وأضاف نقلاً عن قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، قوله إن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الميليشيات إلى أغلب مواقعها في جبل النار، مؤكداً أن قوات الشرعية تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين، لافتاً إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير آليات تابعة لها.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم ألوية العمالقة في الساحل الغربي مأمون المجهمي، أمس، أن تصعيد العمليات العسكرية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران يؤكد رفضها جهود السلام والتهدئة التي تقودها الأمم المتحدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولهم قبل أكثر من 7 أشهر. وقال إن الحوثيين وسعوا من عملياتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور عقب استقدام تعزيزات إضافية من مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة إب المجاورة، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً كبيراً من قبل الانقلابيين حيث استهدفوا مناطق محررة بالحديدة والساحل الغربي وكذلك مواقع القوات المشتركة التي تمكنت من إفشال عملياتهم القتالية وإجبارهم على التراجع وتكبيدهم خسائر كبيرة في عناصرهم وآلياتهم العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن الحوثيين قاموا بشن عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون على مواقع القوات المشتركة في حيس وكذلك على الأسواق والأحياء السكنية، لافتاً إلى أن عدداً من الأسر القاطنة في المدينة نزحت قسراً من منازلها جراء الاستهداف الهستيري من قبل الميليشيات الإرهابية. ولفت إلى أن الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال. وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال هجمات على محور الجبلية في الساحل الغربي وسط معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإجبارهم على الفرار والتراجع.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يحاولون استعادة عدد من الأنفاق والخنادق التي دمرت جراء الأمطار والسيول التي ضربت الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن مدينة التحيتا تعرضت أيضاً لعملية لقصف بالهاون من قبل الميليشيات التي قامت بتحويل عدد من المزارع إلى ثكنات عسكرية. وأوضح أن الحديدة شهدت أيضاً تصعيداً عسكرياً من قبل الحوثيين الذين شنوا عمليات قصف هستيرية على الأحياء السكنية بجوار مدينة الصالح وكذلك في الدريهمي، مؤكداً أن الاعتداءات والخروقات العسكرية التي تنتهجها الميليشيات دليل واضح للعالم على عدم جدية هذه العناصر في الجنوح للسلم وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وواصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها لاتفاق السلام الهش في الحديدة، وشنت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات على مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة وتجمعات سكنية في حيس. كما استهدفت منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا الساحلية، وهاجمت مواقع عديدة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وذكرت مصادر في القوات المشتركة أن الميليشيات قصفت أيضاً مواقع القوات المشتركة شرق الصالح، واستهدفت بنيران القناصات تجمعات عسكرية وسكنية شرق المدينة.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري الذي أكد على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة، مشيراً إلى أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجية عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على الميليشيات وتثبيت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها.. لافتاً إلى أن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.