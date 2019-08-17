حملة اعتقالات في الراهدة

تعز (الاتحاد) شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين حقوقيين ومدنيين في مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وسط اليمن. وأفاد مصدر حقوقي بأن أطقم الحوثيين داهمت منازل النشطاء، وبينهم منزل صدام الحريبي، واعتقلت عدداً منهم وبعض أقاربهم واقتادتهم إلى سجن بالمدينة، وأشار إلى أن المداهمات تمت في أوقات متأخرة من الليل وسط ترويع النساء والأطفال. وأضاف أن حملات الاعتقالات تأتي استمراراً للانتهاكات البشعة التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء الراهدة دون مراعاة لحرمة المنازل، موضحاً أن «الحوثيين» يوجهون تهماً كيدية للمعارضين.

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