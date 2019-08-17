تفكيك عبوتين في الضالع

عدن (الاتحاد) تمكنت الأجهزة الأمنية في الضالع جنوب اليمن من تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير في إحدى الطرقات العامة بمدينة قعطبة شمال المحافظة. وأفاد قائد فرع الشرطة العسكرية العقيد فضل صالح العقلة أن دورية أمنية تمكنت من اكتشاف العبوتين في أحد مقالب النفايات في الطريق العام وكانتا معدتين للتفجير عن بعد لاستهداف قوات الجيش والمقاومة والمدنيين في المدينة، موضحاً أن وحدة هندسية تابعة للشرطة العسكرية تمكنت من تأمين المنطقة وإبطال مفعول العبوتين. وشدد على أن قوات الشرطة ومعها كل الوحدات العسكرية والأمن العام، ستضرب بيد من حديد كل من يهدد الأمن والسكينة العامة في المناطق المحررة، وكل من قد تسوّل له نفسه التواطؤ مع ميليشيات الحوثي والتعامل معها.

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