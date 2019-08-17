تونس: 20 طعناً في الترشح للانتخابات منها 11 لـ «الرئاسية»

ساسي جبيل (تونس)

تلقت المحكمة الإدارية في تونس 11 طعناً يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى 9 طعون أخرى تتعلق بعمليات الترشح للانتخابات التشريعية. وقالت المحكمة، في بيان لها، إن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، ستنظر في الطعون المقدمة كافة، حيث تم تحديد مواعيد جلسات مرافعة خاصة بها في بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالحكم بخصوص هذه الطعون عند ختم جلسات المرافعة.

وأضاف البيان أنه، وطبقاً للقانون الانتخابي، فإن الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية ستكون نهائية وباتة، في حين ستخضع الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية إلى الاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، عن قبول 26 ملفاً أولياً للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل. كما أعلنت في وقت سابق القبول الأوّلي لـ 1503 قوائم مرشحة لسباق الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 6 أكتوبر المقبل. وينص الفصل 46 من قانون الانتخابات والاستفتاء بخصوص الانتخابات الرئاسية على أنه «يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام».