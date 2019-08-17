غـارات إسرائيلية على غزة

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)

شنت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلية، في ساعات مبكرة من فجر أمس، غارات عدة على أهداف متفرقة من قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم قوات الاحتلال، بأن «مقاتلات حربية وطائرات عسكرية شنت غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في شمال ووسط قطاع غزة. ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أول أمس، ونعتبر (حماس) مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه». وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة إسرائيلية قصفت أحد المواقع التابعة للمقاومة شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين. وأضافت المصادر، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضاً زراعية شرق المحافظة الوسطى، إضافة لأرض زراعية أخرى شرق دير البلح، دون الإعلان عن وقوع إصابات. وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال، مساء الجمعة، عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة «سديروت» الواقعة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، فتحت قوات الاحتلال، أمس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع الأهالي بالقرب من «بوابة المطبق» شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن أحداً لم يصب بأذى جراء إطلاق النار الإسرائيلي تجاه أراضي المزارعين. كما حاصرت زوارق حربية إسرائيلية عدة مراكب صيد في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة على مسافة 3 أميال بحرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر، الأمر الذي يتسبب بإعاقة عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عصابات المستوطنين شنت خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحتى يوم أول أمس، أكثر من 21 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت. وأضاف دغلس، أن عصابات المستوطنين هاجمت، أول أمس، قرية برقة شمال نابلس انطلاقاً من مستوطنة «حومش» المخلاه وقامت بإحراق أكثر من 6500 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات. وأشار دغلس إلى أن المستوطنين هاجموا الأهالي وطواقم الدفاع المدني الذين هبوا لإطفاء الحرائق التي أشعلوها، وقاموا بإطلاق الرصاص عليهم دون وقوع إصابات. واعتقلت قوات الاحتلال، 7 فلسطينيين، بينهم صحفي من محافظة الخليل، خلال مداهمات متفرقة شنّتها في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل ونصب حواجز، وتنكيل بالأهالي.