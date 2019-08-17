«التحالف» يمتثل لقرار العراق بشأن استخدام الأجواء

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة التزامه بأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بإلغاء موافقات الطيران كافة في الأجواء العراقية. وجاء في بيان للتحالف، نشر على موقعه الرسمي أن «قياديين كباراً في مقر العمليات المشتركة لعملية (العزم الصلب) التقوا بمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عبدالمهدي بشأن استخدام الأجواء». وأضاف البيان أن التحالف «باعتباره ضيفاً ضمن الحدود السيادية للعراق، يلتزم بالقوانين كافة العراقية وتوجيهات الحكومة العراقية. والتزم التحالف بقيادة الولايات المتحدة فوراً بالتوجيهات كافة من قبل شركائنا العراقيين أثناء تطبيقهم لأمر رئيس الوزراء». وأكدت قيادة التحالف الدولي التزامها «بمواصلة عملها في دعم وتمكين القوات الشريكة في قوات الأمن العراقية لتنفيذ مهمتها المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي».

وأصدر رئيس الوزراء، الخميس الماضي، قراراً بإلغاء الموافقات الخاصة كافة بالطيران في الأجواء العراقية، بما في ذلك موافقات تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية أو الأجنبية. ووجّه رئيس الوزراء بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله. وتم توجيه القوات المسلحة بالتعامل بشكل فوري مع أي حركة طيران مخالفة لقرار رئيس الوزراء.

جاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر «الصقر» للقوات الأمنية، يعتقد بأنه ناجم عن قصف مجهول. ولا يزال التحقيق في ما حدث مستمراً.

من جانب آخر، أعلنت قيادة عمليات نينوى بدء عملية عسكرية جنوب الموصل. وقال اللواء نومان الزوبعي إن «تشكيلات من الجيش العراقي شنت اليوم (أمس) عملية عسكرية لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي في الجزيرة الصحراوية غرب ناحية الشورة جنوب الموصل، أسفرت عن مقتل 9 من عناصر من داعش واعتقال 4 آخرين والعثور على أسلحة وأعتدة مختلفة». وأعلن مصدر أمني في محافظة كركوك أن الشرطة نفذت عملية أمنية بين ناحية التون كوبري وقضاء الدبس شمال غرب كركوك بحثاً عن مطلوبين. وقال المصدر إن العملية «كانت بإمرة قائد الفرقة 6 وألوية المغاوير الثالث والرابع، شملت تفتيش وتطهير قرى زنكنة، وقرية نبي أوه ضمن قاطع المسؤولية في الدبس والتون كوبري».

في سياق متصل، أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك إلقاء القبض على مطلوبين للقوات الأمنية بتهمة التعاون مع فلول تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر أمني إنه تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة «4 إرهاب» في سيطرة مكتب خالد غرب كركوك، موضحاً أنه ومن خلال عملية تفتيش وتمشيط قرية دلس تم تدمير 3 مضافات ونفقين لعصابات داعش الإرهابية. وأضاف أنه وأثناء تفتيش قرية الحميرة الكبرى وقرية العطشانة في ناحية الرشاد، تم العثور على مضافتين للتنظيم. وبين أن القوات الأمنية بجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال شخص آخر من ناحية العباسي بقريه الحوايج، بتهمة التعاون مع فلول داعش.