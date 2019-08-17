عشرات المصابين في انفجار بحفل زفاف في العاصمة الأفغانية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن قنبلة انفجرت في حفل زفاف في العاصمة كابول مساء اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة زفاف بغرب العاصمة. وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية، أن قاعة الزفاف كانت تعج بالمدعوين وقت وقوع الانفجار.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة: "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيراً إلى إصابة عشرات.

وأشارت مصادر أفغانية إلى أن عدد الضحايا من قتلى أو جرحى، يمكن أن يكون مرتفعاً.