كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل السبت.

وأوضح الجيش أن بطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت صاروخين من الصواريخ الثلاثة.

Advertisements

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظية أسقطتها منظومة القبة الحديدية سقطت في فناء منزل. ولم ترد تقارير عن إصابات.

وتُعد هذه هي الواقعة الثانية من نوعها في الساعات الـ24 الماضية لإطلاق صواريخ من غزة.

وفي وقت سابق السبت قصفت طائرات إسرائيلية مواقعاً في غزة مؤكدة أنها تابعة لحماس.