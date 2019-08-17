كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو هونغ كونغ لمعاقبة المتظاهرين المخالفين للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الصين، اليوم (السبت)، السلطات في هونغ كونغ إلى معاقبة المتظاهرين الذين يخرقون القانون، وذلك مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين.

وخرج آلاف المتظاهرين في احتجاجات أحدها يعلن الدعم للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، والأخرى تعلن رفض سياساتها، حسب وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية.

وارتفع سقف مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة، حيث طالبت إحدى المسيرات بالحد من عدد الزائرين القادمين من الصين.

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يشار إلى أن هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضخمة بصورة مستمرة تنتهي غالباً بأعمال شغب.

وكان سبب المظاهرات مشروع قانون للحكومة تم تجميده حالياً بشأن تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين، واحتدم الوضع في الأيام الأخيرة بشكل مأساوي، وشبّهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بـ«الإرهابيين».

وعادت هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى السيادة الصينية عام 1997، إلا أن لديها نظاماً تشريعياً منفصلاً حتى عام 2047، طبقاً لمبدأ «دولة واحدة ونظامين».