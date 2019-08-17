كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الحوثيين يتفاخر بعلاقته بإيران ويعين سفير للجماعة في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاخر زعيم الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بعلاقته مع إيران، وشن هجوماً عنيفاً على المجلس الانتقالي الجنوبي، محذراً من خيارات عسكرية للجماعة ضد الجنوب المحرر، وهو الخطاب الذي جاء بعد تصريحات أطلقها المرشد الإيراني الذي استقبل وفداً حوثياً في طهران، وشدد على المليشيات بضرورة اجتياح الجنوب.

وقال عبدالملك الحوثي في خطاب موجه لأنصاره في اليمن وبثته قناة العالم الإيرانية "أن على المجلس الانتقالي الجنوبي ألا يتباهى بما حققه في عدن"، ملوحاً بخيارات عسكرية ضد الجنوب".

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وتفاخر زعيم الحوثيين بإيران، قائلاً "إن زيارة الوفد الحوثي إلى طهران"، جاء لإعادة تعزيز العلاقة بين دولة اليمن (الحوثيين) وإيران، وهو التأكيد الذي جاء عقب إعلان ممثل الحوثيين البيعة والولاء للمرشد علي خامنئي.

وقالت مصادر يمنية إن مليشيات الحوثي الموالية لإيران عززت من تواجدها في الحدود الشمالية الجنوبية ونشرت مقاتلين في مكيراس ويافع وشمال الضالع، وسط ترقب عن اعتزامها شن هجمات مسلحة ضد مواقع عسكرية.