كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثمانية في حريق بفندق في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت خدمة الطوارئ في اوكرانيا أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عشرة اخرون في حريق في وقت مبكر اليوم السبت في فندق خاص في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقالت الخدمة في بيانها إن الحريق وقع بعد منتصف الليل بفترة وجيزة، ولم يقدم أي سبب للحادث ولم يوضح عدد الأشخاص الذين كانوا يقيمون في الفندق.

يحتوي فندق "طوكيو ستار" على 273 غرفة.

وقالت الخدمة أن رجال الإطفاء استغرقوا حوالي ثلاث ساعات لإطفاء الحريق الذي اندلع على مساحة حوالي 1000 متر مربع.