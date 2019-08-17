وسط فصل الصيف.. الأمطار تغرق مدينة اسطنبول -فيديو

هطلت أمطار غزيرة على عدة أحياء في اسطنبول اليوم السبت وغمرت المياه البازار الكبير التاريخي في حين قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه في المدينة.
بدأ هطول الأمطار في وقت مبكر من اليوم على أجزاء من اسطنبول ثم اشتدت مع حلول الظهر.
وأظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات. كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.
وقال المتحدث باسم مجلس بلدية اسطنبول على تويتر إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كاباني في الجانب الأوروبي من المدينة مشيرا إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.
وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية اسطنبول إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي بكركوي وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.
وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوجراما على كل متر مربع في حي الفاتح حيث يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.
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