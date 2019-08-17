الخدمة العسكرية.. قيادة الجيش: انتقاء وإدماج فوج المجندين ستتم ابتداء من الإثنين

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، إن عملية انتقاء وادماج الفوج الأول للمجندين في الخدمة العسكرية ستتم ابتداء من 19 غشت 2019.
وأوضح المصدر العسكري، أن العملية ستنتهي يوم 31 غشت الجاري، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد.
يذكر أنه في وقت قياسي، وسعيا لدخوله حيز التنفيذ سريعا بعد إقرار مرسومه التطبيقي في المجلس الحكومي، نشر نهاية يناير الماضي، الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
الظهير الشريف لملك البلاد، وقعه بالعطف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونشر بعد يومين فقط بالجريدة الرسمية، وبعد يوم عن المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون.
وكانت الحكومة صادقت على المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون التجنيد للعسكري، تضمن بشرى للمغربيات، حيث صار التجنيد العسكري اختياري لهن وليس إجباريا.
وحدد المرسوم كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
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