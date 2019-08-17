بالفيديو| إسطنبول تغرق في الوحل.. والأمطار تعري حكومة أردوغان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:34 مساءً, 17 أغسطس 2019 م تعرضت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، لكارثة أظهرت حجم تردي البنية التحتية للمدينة التركية العريقة بسبب سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعرضت المدينة التركية لهطول أمطار غزيرة تسببت في شل حركة النقل بالشوارع وفيضانات ببعض المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، مياه الأمطار وهي تداهم المحلات التجارية في السوق المسقوفة “البازار الكبير” التاريخية، بينما كانت البضائع تعوم في الشوارع.

وقال المتحدث باسم بلدية اسطنبول على حسابه في “تويتر” إن الفيضانات أودت بروح شخص مشرد عثر على جثته في منطقة أونكاباني بالجانب الأوروبي من المدينة، فضلًا عن إغلاق الطرق الرئيسية.

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