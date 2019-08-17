مصرع مسؤول استخبارات الحوثي وحلقة الوصل مع إيران برصاص قناص في صنعاء

أفادت تقارير يمنية، السبت، بمصرع القيادي الحوثي البارز “أبو حسين يحيى محمد الحوثي”، مسؤول استخبارات الجماعة الانقلابية وضابط الارتباط بينها وبين إيران وحزب الله الإرهابي، برصاص قناص مجهول في عملية ماتزال تفاصيلها غامضة، بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ولم تفد التقارير اليمنية بمزيد من التفاصيل عن العملية أو من وراءها، غير تأكيد مقتل القيادي الحوثي.