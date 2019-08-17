الان تتابع البحرين تدين الاعتداء على حقل الشيبة البترولي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دانت البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالسعودية، من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقال وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذا الهجوم هو عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وأكد موقف البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها.

كما أكد تضامن البحرين ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها.

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ودعا بيان الخارجية البحرينية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى هجوم إرهابي.

وشدد الفالح على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية، مؤكدا أن هذا العمل الذي وصفه بـ”الجبان” يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس المملكة فقط.

وأوضح أن الاعتداء الإرهابي تم بطائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، وخلف أضرارا محدودة، لافتا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية وصادراتها من البترول لم يتأثر جراء العمل الإرهابي.

وكشف أن السعودية تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.