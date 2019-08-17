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البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

السبت 17 أغسطس 2019

رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

كتب

وكالات_الخليج 365

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم السبت، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة، وفق وكالة الأنباء (واس).

وأكد السلمي، أن البرلمان العربي انطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونغرس الأمريكي.

وبين رئيس البرلمان العربي، أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام.  

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