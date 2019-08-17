الإمارات تشارك في مراسم الانتقال للسلطة المدنية في السودان

السبت 17 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب وكالات_الخليج 365

شارك وزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في مراسم حفل توقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير الذي جرى اليوم السبت في الخرطوم، بحضور عدد من الرؤساء والوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد الجابر وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السودان في مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة والسير فيها نحو مستقبل مزدهر.

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‎وشدد على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، معرباً عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة تضمن مشاركة كافة الأطياف الشعبية الوطنية فيها، وبما ينعكس على رسوخ النطام السياسي واستقراره.

‎وقال الجابر إن الانتقال السلمي للسلطة عبر طريق الحوار الوطني هو الطريق الانجع والأفضل والضامن الوحيد لتقدم الدول ورفعتها، خاصة وأن تجارب الفوضى أدت إلى نتائج كارثية على العديد من شعوب المنطقة.

‎وأضاف أن تاريخ العلاقات السودانية الإماراتية تاريخ طويل ومتجذر، ولطالما كانت الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق وستواصل هذه المسيرة الخيرة، استناداً إلى سياستها الثابتة في الوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة ودعمها في مواجهة التحديات.

وحضر مراسم الاحتفال إلى جانب الجابر، سفير الدولة لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير عبدالله مطر المزروعي.